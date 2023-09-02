Роднина: Трусова не до конца реализовала свой талант

«Свое имя в историю фигурного катания Трусова вписала. Но вряд ли Саше хотелось, чтобы все ее регалии были только в рамках четверных прыжков. Трусова не до конца реализовала свой талант, есть чувство недосказанности», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».