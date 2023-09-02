Фигуристка Косторная стала хореографом академии «Ангелы Плющенко»
Фигуристка Алёна Косторная стала хореографом академии «Ангелы Плющенко». Об этом в соцсетях заявил Евгений Плющенко, передаёт ТАСС.
«Рады Алёну снова видеть на нашем льду, уже в качестве хореографа», - написал Плющенко.
По его словам, Косторная присоединилась к команде, работающей с юниорами. В свободное от соревнований и тренировок время Алена будет «помогать нашим спортсменам и участвовать в наших шоу».
Алёне Косторной 20 лет, она чемпионка Европы 2020 года и победительница финала Гран-при 2019-20 в женском одиночном катании. В январе фигуристка перешла в парное катание.
Ранее Косторная назвала «огурчиком» спортсменку Василису Кагановскую.
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