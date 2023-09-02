Фигуристка Косторная стала хореографом академии «Ангелы Плющенко»

«Рады Алёну снова видеть на нашем льду, уже в качестве хореографа», - написал Плющенко.

По его словам, Косторная присоединилась к команде, работающей с юниорами. В свободное от соревнований и тренировок время Алена будет «помогать нашим спортсменам и участвовать в наших шоу».