Спортивный психолог объяснила побег фигуристки Горбачевой

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова прокомментировала исчезновение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Что-то послужило триггером, который высвободил долго копившееся напряжение. Девочка не выдержала и психанула», - считает Кожевникова.

Психолог полагает, что фигуристка не выдержала неадекватной хронической нагрузки. По ее словам, взрослые люди должны понимать, как «канализировать эмоции» юного спортсмена, рождающиеся под хронической перегрузкой. Если это не сделать, наступит срыв.

На этой неделе юная спортсменка не пришла домой с тренировки. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в семь вечера. Перед этим она поссорилась со своим тренером Софьей Федченко.