Фигуристка Щербакова рассказала о планах после завершения карьеры

"Конечно, я думаю о том, чтобы быть тренером после окончания спортивной карьеры — тренерское образование я уже получаю. Это для меня очевидный путь — в любом случае эту профессию хочу освоить, потому что фигурное катание мне не чужой вид спорта", - призналась Щербакова.