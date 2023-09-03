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Фигуристка Щербакова заявила о планах работать тренером после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова призналась, что рассматривала журналистку как один из вариантов своей дальнейшей работы, однако пока спортсменка не склоняется в ее сторону. Ее слова приводит ТАСС.

Фигуристка Щербакова рассказала о планах после завершения карьеры
© РИА Новости

"Конечно, я думаю о том, чтобы быть тренером после окончания спортивной карьеры — тренерское образование я уже получаю. Это для меня очевидный путь — в любом случае эту профессию хочу освоить, потому что фигурное катание мне не чужой вид спорта", - призналась Щербакова.

11 июля издание Sport24 сообщило, что Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. 1 августа РИА Новости сообщило, что спортсменка вернулась к тренировкам. Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев.

27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой. Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира — 2021, двукратная серебряная призерка европейского первенства. Трижды фигуристка выиграла чемпионат России.

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