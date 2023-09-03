Фигуристка Щербакова рассказала о планах после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова призналась, что рассматривала журналистку как один из вариантов своей дальнейшей работы, однако пока спортсменка не склоняется в ее сторону. Ее слова приводит ТАСС.
"Конечно, я думаю о том, чтобы быть тренером после окончания спортивной карьеры — тренерское образование я уже получаю. Это для меня очевидный путь — в любом случае эту профессию хочу освоить, потому что фигурное катание мне не чужой вид спорта", - призналась Щербакова.
11 июля издание Sport24 сообщило, что Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. 1 августа РИА Новости сообщило, что спортсменка вернулась к тренировкам. Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев.
27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой. Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира — 2021, двукратная серебряная призерка европейского первенства. Трижды фигуристка выиграла чемпионат России.