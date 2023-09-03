Плющенко проспорил российскому фигуристу $10 тыс.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко проиграл спор российскому фигуристу Марку Кондратюку и заплатил ему 10 тысяч долларов. Соответствующее видео он разместил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Рассчитался с именинником! Маркуша, с днем рождения! Здоровья и только побед! Мы слова всегда держим. Впереди у нас новый спор, ты должен готовиться», — написал Плющенко.

В ролике он передает Кондратюку пачку долларовых купюр.

О выигранном Кондратюком споре сообщалось 15 августа. Во время шоу в Пекине Плющенко предложил спортсмену деньги за 10 тройных акселей подряд. По условиям пари, прыжки должны были быть выполнены чисто, а пауза между ними должна была составлять не более 15 секунд.