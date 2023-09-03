Плющенко проспорил российскому фигуристу $10 тыс.
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко выплатил фигуристу Марку Кондратюку $10 тысяч на фоне проигранного спора. Об этом пишет РБК.
В августе 2023 года Плющенко предложил спортсмену на спор чисто исполнить десять тройных акселей подряд. За победу он пообещал $10 тысяч. Что поставил Кондратюк со своей стороны - не сообщается.
После того, как Кондратюку удалось выполнить задачу, Плющенко опубликовал в социальных сетях пост с поздравлениями.
Олимпийский чемпион поздравил Марка с днем рождения, пожелал ему дальнейших побед. К своему посту он приложил видео, на кадрах которого передает фигуристку пачку купюр.
Плющенко заметил, что впереди будет еще один спор, Кондратюку следует к нему подготовиться. Он добавил, что пока не будет говорить о том, что стало предметом спора.
20-летний Кондратюк - чемпион Европы и России 2022 года, победитель Олимпиады в Пекине в командном турнире.