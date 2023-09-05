Фигуристка Константинова опубликовала фото в платье с глубоким декольте

Спортсменка позирует в экстравагантном черном платье с глубоким вырезом на фоне огней вечернего города. У платья необычный крой - его подол неровный и обнажает часть бедра спортсменки. В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры.

В июле 2023 года Константинова рассказала изданию "Спорт-Экспресс", что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила, что пик ее формы прошел, поэтому сделать что-то лучше своих прошлых результатов она бы не смогла и прекратила попытки возобновить карьеру. Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19. Она — мастер спорта международного класса.