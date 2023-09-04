«Еще не раскрыл все карты»: фигурист Ангелопол вновь намекнул на разрыв с Кагановской
Российский фигурист Валерий Ангелопол после распада танцевального дуэта с Василисой Кагановской опубликовал Stories в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), намекающую на то, что он может раскрыть свою версию произошедшего.
Спортсмен запечатлел телефон с раскладами карт из покера, подписав публикацию так
«Я еще не раскрыл карты».
Позднее Ангелопол удалил Stories.
О распаде дуэта стало известно 31 августа. Изначально Ангелопол объявил, что не будет давать никаких комментариев в СМИ по этому поводу. Кагановская рассказала, что Ангелопол требовал взять его на полное обеспечение.
Фигуристы являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при. В марте 2021 года Кагановская и Ангелопол выступили в финале Кубка России среди юниоров, где набрали 171,38 балла, уступив только Диане Дэвис и Глебу Смолкину.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).