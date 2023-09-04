Фигурист Ангелопол вновь намекнул на разрыв с Кагановской

Российский фигурист Валерий Ангелопол после распада танцевального дуэта с Василисой Кагановской опубликовал Stories в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), намекающую на то, что он может раскрыть свою версию произошедшего.

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Спортсмен запечатлел телефон с раскладами карт из покера, подписав публикацию так

«Я еще не раскрыл карты».

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Позднее Ангелопол удалил Stories.

О распаде дуэта стало известно 31 августа. Изначально Ангелопол объявил, что не будет давать никаких комментариев в СМИ по этому поводу. Кагановская рассказала, что Ангелопол требовал взять его на полное обеспечение.

Фигуристы являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при. В марте 2021 года Кагановская и Ангелопол выступили в финале Кубка России среди юниоров, где набрали 171,38 балла, уступив только Диане Дэвис и Глебу Смолкину.