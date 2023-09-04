Костомаров показал, как тренируется с гантелями

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал, как тренируется с гантелями.

— А что тут говорить… Не нужно говорить, нужно делать, — написал Костомаров в своем Telegram канале под фотографией в спортзале, где у него к кистям прикреплены утяжелители с гантелями.

С января текущего года Костомаров перенес несколько ампутаций после госпитализации. В начале июля 46 летний фигурист сообщил, что его выписали из больницы.

В конце августа Костомаров во время шоу Ильи Авербуха в Сочи впервые после болезни и операций появился на льду перед публикой. Фигурист после проката своей жены Оксаны Домниной вышел на лед в кроссовках и обнял ее.