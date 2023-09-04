Роднина оценила шансы на успех Косторной в парном катании

"Алена может сверкнуть в парном катании, девочка она талантливая, изящная. По льду просто плывет. Но надо еще смотреть на партнера. Должна быть гармония между людьми", - сказала Роднина.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года вернулась в "Хрустальный" с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась недолго. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.