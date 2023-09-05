Кагановская прокомментировала информацию о том, что будет выступать в паре с Чиризано

Кагановская опровергла информацию о том, что будет выступать в паре с Чиризано
Российская фигуристка Василиса Кагановская в разговоре с «Матч ТВ» опровергла информацию о том, что продолжит карьеру в паре с Дарио Чиризано.
Ранее в РИА Новости Спорт сообщили, что Кагановская может встать в пару с Чиризано.
— Не знаю откуда берутся такие новости, — сказала Кагановская «Матч ТВ».
31 августа стало известно о распаде танцевального дуэта Кагановской и Валерия Ангелопола по ободному согласию. После этого Кагановская заявила, что это было решение партнера, а причиной распада стал контракт, который ей предложил подписать Ангелопол. Согласно этому соглашению, она должна была взять партнера «на полное материальное обеспечение». Кагановская и Ангелопол — победители финала Гран при России.
Чиризано — российский фигурист с итальянскими корнями. С 2018 года он выступал за Россию с Ириной Хаврониной, в январе 2023 года дуэт распался. Вскоре фигурист нашел новую партнершу — чешку Денису Цимлову, а чешская ассоциация обратилась к российским коллегам по поводу перехода Чиризано под свой флаг. В мае Чиризано получил отказ от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в переходе под эгиду чешской федерации.
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