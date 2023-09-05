Гимнастка Крамаренко рассказала, почему ее в детстве не стали отдавать на просмотр к Авербуху
Гимнастка Лала Крамаренко в интервью «Матч ТВ» рассказала, как однажды с родителями встретила тренера по фигурному катанию Илью Авербуха, что едва не перевернуло ее спортивную судьбу.
Крамаренко начала свой путь в художественной гимнастике в Баку.
— Насколько хорошо ты стоишь на коньках? Пробовала ли когда то заниматься фигурным катанием?
— Да, пробовала, когда была маленькая. Вместе с семьей каталась на Новый год, но уже давно такого не было. Хотела бы попробовать вращения на льду. Фигурное катание — очень сложный вид спорта, сейчас уже легче, особенно с Федей (Варламовым). Правда, его очень трудно уговорить и выдернуть провести для меня уроки в силу графиков, так как сезон уже начался. Но все впереди (смеется)!
— Следишь за фигурным катанием? Кого можешь выделить?
— Всегда слежу и поддерживаю. Сейчас, конечно же, переживаю и поддерживаю Федю и Варю [Курносенко], очень красивая пара. Желаю им только светлого и удачного пути! А так, с самого раннего детства любила смотреть ледовые шоу, мечтала участвовать в них.
В детстве была интересная история: мы гуляли в Парке Горького, и родители увидели Илью Авербуха, хотели подойти и спросить, как попасть на просмотр к ним. А мы тогда уже занимались художественной гимнастикой в Баку. Но бабушка и папа сказали, что в Баку мы точно не найдем хорошую школу, так как фигурное катание не развито в этой стране. Тогда так и не подошли к Илье, вот так мимо меня прошло фигурное катание, — сказала Крамаренко «Матч ТВ».
Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы 2021 года в командном зачете.
Гимнастка Крамаренко рассказала, почему ее в детстве не стали отдавать на просмотр к Авербуху
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