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Комиссия CAS отклонила запрос сборной США о присутствии на слушаниях по делу Валиевой

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) ответила отказом на просьбу сборной США по фигурному катанию разрешить ее представителю присутствовать на закрытых слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой. Письмо организации в социальной сети X (ранее - Twitter) приводит журналистка USA Today Кристин Бреннан.

"От имени коллегии арбитров CAS сообщаем, что ваш запрос был рассмотрен. В запросе отказано на том основании, что слушания, в соответствии с кодексом CAS, проводятся за закрытыми дверями, при этом ни одна из сторон ранее не просила о проведении публичных слушаний", - говорится в письме.

Ранее Бреннан сообщала, что сборная США по фигурному катанию направила письмо генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях по делу Валиевой. Американцы в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине заняли второе место. Золотые медали завоевали россияне, бронзовыми призерами стали японцы. 31 августа CAS не принял решения по допуску представителей сборных США, Канады и Японии и делегировал его принятие специальной комиссии.

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Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

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