Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) ответила отказом на просьбу сборной США по фигурному катанию разрешить ее представителю присутствовать на закрытых слушаниях по делу россиянки Камилы Валиевой. Письмо организации в социальной сети X (ранее - Twitter) приводит журналистка USA Today Кристин Бреннан.

"От имени коллегии арбитров CAS сообщаем, что ваш запрос был рассмотрен. В запросе отказано на том основании, что слушания, в соответствии с кодексом CAS, проводятся за закрытыми дверями, при этом ни одна из сторон ранее не просила о проведении публичных слушаний", - говорится в письме.

Ранее Бреннан сообщала, что сборная США по фигурному катанию направила письмо генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях по делу Валиевой. Американцы в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине заняли второе место. Золотые медали завоевали россияне, бронзовыми призерами стали японцы. 31 августа CAS не принял решения по допуску представителей сборных США, Канады и Японии и делегировал его принятие специальной комиссии.