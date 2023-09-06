Тарасова прокомментировала расследование допинг-дела Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что была уверена в решении Международного спортивного суда (CAS) о недопуске США к делу Камилы Валиевой.

© РИА Новости

По ее словам, американцы не имеют никакого отношения к расследованию данного дела, поэтому решение CAS выглядит обосновано.

«CAS должен стоять на стороне справедливого решения. Он не занял сторону Камилы, он продолжает стоять на своей стороне», — заявила Тарасова.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.