Медведева ответила, как затащить ее в постель

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на вопросы подписчиков.

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Один из пользователей социальной сети поинтересовался у спортсменки о том, как затащить ее в постель, на что она ответила:

«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет».

Соцсети

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.