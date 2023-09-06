Медведева ответила, как затащить ее в постель

Фигуристка Медведева рассказала, как ее затащить в постель
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на вопросы подписчиков.
Один из пользователей социальной сети поинтересовался у спортсменки о том, как затащить ее в постель, на что она ответила:
«Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет».
На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.
Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Спортсменка официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.