Фигурист Тихонов оценил шансы на возвращение Костомарова в ледовые шоу

Фигурист Тихонов не исключил возвращения Костомарова в ледовые шоу
Чемпион мира по фигурному катанию Алексей Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не исключает возвращения Романа Костомарова к работе в ледовых шоу.
По его мнению, благодаря новым технологиям 46-летний спортсмен имеет все шансы вернуться к концертной деятельности, несмотря на перенесенную весной ампутацию конечностей.
«Рад, что Ромка добился очередной победы в его жизни. Возможно, даже самая серьезная и большая из тех, что у него были. Просто желаю ему здоровья и надеюсь, что новые технологии, в частности протезирование, помогут вернуться ему не только к тренировкам в зале на полу», — заявил Тихонов.
22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной Домниной.
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