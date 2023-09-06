Фигурист Тихонов оценил шансы на возвращение Костомарова в ледовые шоу

«Рад, что Ромка добился очередной победы в его жизни. Возможно, даже самая серьезная и большая из тех, что у него были. Просто желаю ему здоровья и надеюсь, что новые технологии, в частности протезирование, помогут вернуться ему не только к тренировкам в зале на полу», — заявил Тихонов.