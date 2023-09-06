Александра Трусова высказалась о возможном продолжении карьеры

«Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу сейчас, и то, что у меня есть сейчас, я делаю. Выступаю в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, мастер-классы. А соревнования — это уже будет видно позже», — сообщила Александра в интервью мексиканскому телеканалу Claro Sports.