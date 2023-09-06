Жулин оценил идею проведения соревнований фигуристов на Байкале

«Футбольный матч Кубка России прошёл на плавучем доке в Мурманской области? Думаю, можно сделать что-то подобное в фигурном катании, конечно. Главное, чтобы каток был. Не знаю, в каком месте можно, да где угодно можно выступать. Плавучий док или на Байкале? Давайте, стройте и приглашайте! Всё возможно», — приводит слова Жулина Legalbet.