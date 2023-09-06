Трусова поделилась мнением о тренерской карьере

«У меня нет группы учеников. Я иногда даю мастер-классы, иногда какие-то индивидуальные тренировки, когда просто какие-то запросы поступают. Какой-то группы у меня нет. Иногда помогаю детям или просто с ними тренируюсь, но вот группы у меня нет», — заявила спортсменка.