Трусова поделилась мнением о тренерской карьере
Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова в интервью Claro Sports заявила, что после паузы, связанной с приостановкой профессиональной карьеры, занялась тренерской карьерой.
19-летняя уроженка Рязани отметила, что на данный момент занимается проведением персональных тренировок.
«У меня нет группы учеников. Я иногда даю мастер-классы, иногда какие-то индивидуальные тренировки, когда просто какие-то запросы поступают. Какой-то группы у меня нет. Иногда помогаю детям или просто с ними тренируюсь, но вот группы у меня нет», — заявила спортсменка.
Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.