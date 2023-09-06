Фигурист Кондратюк рассказал о встрече с Путиным
Российский фигурист Марк Кондратюк в интервью на YouTube-канале «Россия — это я!» рассказал о том, что очень волновался перед встречей с президентом Владимиром Путиным.
Спортсмен посетил торжественную церемонию в Кремле в апреле 2022 года вместе с другими участниками зимних Олимпийских игр, прошедших в Пекине.
«Ответственность большую чувствовал, особенно в тот момент, когда произносил речь. Это было очень страшно, у меня сильно билось сердце. В начале я говорил совсем не то, что планировал, но после того, как встретился взглядом с Настей Мишиной и Камилой Валиевой, с которыми мы выиграли командный турнир, вернулся в реальность», — заявил Кондратюк.
Кондратюк стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию в командном турнире, однако из-за расследования допинг-дела Камилы Валиевой золотую медаль не получил.