Фигурист Кондратюк рассказал о встрече с Путиным

«Ответственность большую чувствовал, особенно в тот момент, когда произносил речь. Это было очень страшно, у меня сильно билось сердце. В начале я говорил совсем не то, что планировал, но после того, как встретился взглядом с Настей Мишиной и Камилой Валиевой, с которыми мы выиграли командный турнир, вернулся в реальность», — заявил Кондратюк.