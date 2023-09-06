Жулин предложил провести турнир по фигурному катанию на Байкале
Российский тренер Александр Жулин в беседе с Legalbet предложил провести турнир по фигурному катанию на Байкале.
По его словам, подобное мероприятие поможет популяризации фигурного катания в стране.
«Футбольный матч Кубка России прошел на плавучем доке? Думаю, что-то подобное можно сделать в фигурном катании, конечно. Главное, чтобы каток был. Не знаю, в каком месте, да где угодно можно выступать. Плавучий док или на Байкале? Давайте, стройте и приглашайте! Все возможно», — заявил Жулин.
Матч третьего раунда Пути регионов Кубка России по футболу между кировским «Динамо» и медиакомандой 2DROTS прошел на плавучей платформе в Белокаменке. Победу в игре со счетом 2:0 одержали 2DROTS.
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