Грассль покинул группу Тутберидзе после пропуска трех допинг-тестов

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, не связанных друг с другом. Ранее спортсмен объявил, что покинул группу Этери Тутберидзе , где тренировался с января, и вернулся в Италию.

Источник отмечает, что наиболее вероятной причиной послужила техническая ошибка – фигурист указал для антидопинговых служб, что будет находиться в Италии, в то время как сам тренировался в Москве. В результате допинг-офицеры пытались провести забор пробы по итальянскому адресу, в то время как он был в России.