Фигуристка Усачева объяснила решение прекратить выступления на турнирах

Фигуристка Дарья Усачева объяснила решение прекратить выступления на турнирах.

Сейчас 17-летняя российская спортсменка занимается тренерской деятельностью.

– В какой-то момент я все с тренировками осознала – а это начиналось уже в период, когда я короткую старую накатывала. Старалась накатывать.

И я так чувствую... Катала-катала – понимаю, что короткую я накатаю. Представляю, как я буду катать произвольную, – а я умираю. Я думаю: блин, сейчас вот мне восстанавливаться... Опять же, как я и говорила, я вот здраво и адекватно оценила свои какие-то возможности, именно в спорте профессиональном. И поняла, что, наверное, все-таки нет.

Я люблю кататься, я буду кататься для публики в шоу и заниматься тем, что в данный момент мне ближе по душе – чего бы мне больше хотелось. И плюс такой год, что ЕГЭ, поступления, а моей маме тоже очень важно было, чтобы я все хорошо сдала, поступила. У меня еще просто были мысли в два вуза поступать, получить потом второе образование. Не спортивное, опять же.

И поэтому такое решение приняла, но я вообще о нем ни капельки не пожалела до сих пор. Только, наоборот, убеждаюсь, что это, как модно говорить, «прислушивайся к своему сердцу».

– Можно уже с уверенностью сказать о том, что Даша Усачева завершила карьеру?

– Ну, наверное, сейчас да. Не думаю, что я через год вернусь на соревновательную арену, нет. Но да, в шоу я очень хочу кататься. Мне нравится именно выступать, выступать для публики, показывать программы, эмоции, кататься. Я сейчас часто импровизирую на льду, просто включаю музыку.