Роднина высказалась об условиях допуска россиян к международным стартам

Роднина назвала неадекватными условия допуска российских спортсменов к международным стартам
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала условия допуска российских спортсменов до международных соревнований.
Международный олимпийский комитет (МОК) в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Решение по Олимпийским играм 2024 в Париже, как отметили в МОК, будет принято «в соответствующее время».
— Дискуссии по поводу Олимпийских игр уже притомили. Условия допуска? Там фактически наоборот — условия по недопуску. Эти условия неадекватны, они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов. Так быть не должно, — сказала Роднина «РБ Спорт».
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.