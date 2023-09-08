Тренер Горбачевой прокомментировала историю с пропажей фигуристки

Софья Федченко, тренер фигуристки Алины Горбачевой, заявила, что история с пропажей 16-летней фигуристки остается в прошлом. Ее слова передает «Матч ТВ».

© РИА Новости

«Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает. Не хочу говорить об этом. Все в прошлом, забыли и работаем дальше», — сказала Федченко.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко. Спортсменка проживает вместе с ней в одной квартире.