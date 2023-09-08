Фигуристка Валиева назвала Овечкина великим хоккеистом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию с большим уважением относится к обладателю Кубка Стэнли 2018 года Александру Овечкину и считает его великим хоккеистом. Об этом она рассказала журналистам.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).