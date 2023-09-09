Бывшая россиянка выиграла престижный турнир по фигурному катанию

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, представлявшая ранее Россию на международных соревнованиях, стала победительницей престижного турнира Lombardia Trophy - 2023.

По сумме двух программ 20-летняя уроженка Тольятти набрала 185,60 балла, опередив на 0,15 балла представительницу Японии Хану Йошиду. Бронзовую награду выиграла кореянка Ким Чхэ Ен.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

На чемпионате Европы 2023 года Губанова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании, набрав за две программы 199,91 балла. На прошедшем мировом первенстве она заняла 14-е место, получив в общей сумме 184,92 балла.

Лучшим достижением Губановой на уровне чемпионатов России является шестое место в сезоне-2017/18. В том же сезоне Анастасия стала четвертой на первенстве России среди юниоров.