Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о планах на следующий сезон. Ее слова приводит ТАСС.

«Далеко не загадываю, готовлюсь к проектам, восстанавливаюсь и тренируюсь», — заявила 17-летняя спортсменка.

Она подчеркнула, что в сезоне-2023/2024 тренерский штаб предложил несколько вариантов новой программы, из которых она выбрала один.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты. Слушания по делу пройдут с 26 по 29 сентября.