Тарасова захотела комментировать этапы Гран-при России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что желает комментировать предстоящую серию Гран-при России. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, контрольные прокаты российской сборной пройдут в Москве 16-17 сентября. Серия Гран-при стартует в Уфе 13 октября.
Тарасова пояснила, что никто не приглашал ее в качестве комментатора на Гран-при. Соответственно, комментировать она не будет. Вместе с тем, если бы такое предложение поступило, она бы не отказалась от него.
«Конечно, готова, конечно, хочу», - уточнила тренер.
Ранее Тарасова в резкой форме раскритиковала судейство в финале Гран-при России среди юниоров в женском одиночном катании.
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