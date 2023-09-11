Тарасова: любое сотрудничество лучше изоляции, сейчас у нас нет ничего

«А зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается. Но если азиатские страны будут организовывать соревнования и приглашать нас на них, конечно, будем ездить. Все таки лучше, когда есть хоть какие то соревнования, чем их вообще нет. Любое сотрудничество лучше изоляции. Сейчас у нас нет ничего», — сказала Тарасова.