Трусова опубликовала фото с ребенком на руках

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с ребенком на руках.

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«Обожаю детей», — подписала снимок Трусова.

Соцсети

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-при России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Трусова официально не объявила об окончании спортивной карьеры, отметив, что на этот вопрос может ответить только время.