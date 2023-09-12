Софья Федченко заявила, что считает себя виноватой в побеге Алины Горбачевой.

16-летняя фигуристка пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. После этого Горбачева заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

– Вы согласились на интервью только спустя 2 недели...

– Меньше всего мне хочется обсуждать произошедшую ситуацию и выносить личное на всеобщий суд.

Но, к сожалению, я вынуждена прервать молчание. Домыслов и догадок становится все больше, СМИ и блогеры подогревают интерес к ситуации, публикуют немыслимое количество фейков и слухов.

На Алину, на меня, на всю нашу команду льется огромная волна негатива. И если мы, взрослые, можем не обращать внимания на такие вещи, то детская психика, и особенно Алинина, подвергается большому испытанию.

– Что послужило причиной поступка Алины? Кто виноват?

– В ее импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту.

После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней.

Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. Подчеркнула, что она может продолжать кататься в академии, и на тренировочный процесс это никак не повлияет.

Но, что касается жизни, то ей нужно переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму.

– А что случилось после?

– После нам нужно было идти на лед. Я сказала, что мы договорим по окончании тренировки.

– То есть Алина пришла на каток на тренировку?

– Да, она пришла. Разминалась на скакалке, я проходила и видела ее в коридоре.

– В какой момент вы поняли, что что-то не так?

– На льду, минут через 20 после начала сеанса. Стала переживать, что она долго разминается и вышла в холл на нее посмотреть. Не нашла.

Позвонила — телефон недоступен. Сначала подумала, что она где-то в ледовом, там плохо сеть ловит. Прошло еще 15 минут. И тут я испугалась.