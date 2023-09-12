Тренер рассказала об угрозе, которой подвергалась ночью сбежавшая Горбачева

Тренер Федченко: испугалась, когда узнала, что Горбачева пошла к реке
Тренер Софья Федченко рассказала, как искала ночью свою сбежавшую ученицу — фигуристку Алину Горбачеву. По словам наставницы, она опасалась, что на пляже на девушку могли напасть «бомжи и мигранты». Слова специалиста приводит Sport24.
Перед исчезновением Горбачевой Федченко поставила ей условие, что та должна переехать к кому-то из родственников. Горбачева проживает с наставницей в съемной квартире с девяти лет и не желала менять жизненный уклад, что привело к серьезному конфликту и побегу.
«Нам нужно было идти на тренировку, и я сказала Алине, что мы закончим этот разговор после занятия, — рассказала Федченко. — Алина пришла на каток. Я видела, как она разминалась в коридоре. Однако она долго не появлялась, и я начала беспокоиться.
Побежала смотреть камеры на выходе и увидела, что она покинула каток 20 минут назад. Телефон был недоступен. Я позвонила ее маме Екатерине и сообщила, что Алина пропала, попросила написать заявление в полицию. Сама позвонила в «ЛизаАлерт», чтобы они оперативно подключились к поиску».
По словам Федченко, она сразу начала искать Горбачеву вместе с другими тренерами и работниками катка.
«Мы всю ночь бегали по району в надежде найти Алину. К утру смогли попасть в храм (Горбачева проходила мимо Владимирской церкви, что было зафиксировано системой видеонаблюдения. — «Газета.Ru»), чтобы посмотреть еще и его камеры, увидели, что она пошла к речке, испугались еще больше», — сказала Федченко.
Наставница сообщила, что на пляже возле Владимирской церкви часто встречаются люди без определенного места жительства и мигранты, что заставило ее волноваться за безопасность Горбачевой:
«Боялись криминала, там стройка рядом, много мигрантов, бомжи на пляже часто бывают».
На следующий день фигуристка была обнаружена в кинотеатре ТРЦ «Вегас». На допросе в Следственном комитете спортсменка сообщила, что провела ночь в подъезде жилого дома.