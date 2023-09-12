Тренер рассказала об угрозе, которой подвергалась ночью сбежавшая Горбачева

«Нам нужно было идти на тренировку, и я сказала Алине, что мы закончим этот разговор после занятия, — рассказала Федченко. — Алина пришла на каток. Я видела, как она разминалась в коридоре. Однако она долго не появлялась, и я начала беспокоиться.



Побежала смотреть камеры на выходе и увидела, что она покинула каток 20 минут назад. Телефон был недоступен. Я позвонила ее маме Екатерине и сообщила, что Алина пропала, попросила написать заявление в полицию. Сама позвонила в «ЛизаАлерт», чтобы они оперативно подключились к поиску».