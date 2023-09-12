Тренер Горбачевой обвинила журналистов в подтасовке фактов

Тренер Федченко: СМИ подбросили на пляж носки, якобы принадлежащие Горбачевой
Тренер Софья Федченко заявила, что носки, обнаруженные на пляже возле Владимирской церкви после исчезновения ее ученицы Алины Горбачевой, не принадлежали фигуристке. Об этом специалист рассказала в интервью Sport24.
«На мой взгляд, эти носки подбросили сами журналисты, чтобы создать сенсацию. Мы за ту ночь обошли пляж несколько раз. В 6 утра носков еще не было. Они появились часов в 10-11 — после того, как пресса узнала о произошедшем. Тут же набежали репортеры — даже раньше следователей», — рассказала Федченко.
Тренер отметила, что обнаружение носков сыграло положительную роль в поисках Горбачевой, поскольку после этого правоохранительные органы начали предпринимать активные действия.
Федченко заявила, она «на 100% виновата» в побеге фигуристки, так как пыталась заставить ее переехать к кому-то из родственников, в то время как Горбачева жила с ней с девяти лет, называла «второй мамой» и не хотела менять жизненный уклад.