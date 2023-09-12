Тренер Горбачевой обвинила журналистов в подтасовке фактов

«На мой взгляд, эти носки подбросили сами журналисты, чтобы создать сенсацию. Мы за ту ночь обошли пляж несколько раз. В 6 утра носков еще не было. Они появились часов в 10-11 — после того, как пресса узнала о произошедшем. Тут же набежали репортеры — даже раньше следователей», — рассказала Федченко.