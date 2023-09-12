«В первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он – нет? Для всех закон одинаковый. Он тяжелобольной? У него отсрочка? Насколько известно, ничего подобного у него нет.



Обязательно пусть служит. На мой взгляд, нельзя менять законы под одного человека – Милохин должен отслужить по закону», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.