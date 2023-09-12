Фигуристка Константинова поделилась фотографией в откровенном платье

Двукратная призерка первенства России среди юниоров по фигурному катанию Станислава Константинова в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фото в красном платье.

В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года Константинова рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила, что пик ее формы прошел, поэтому сделать что-то лучше своих прошлых результатов она бы не смогла и прекратила попытки возобновить карьеру.