Тарасова отреагировала на слова Матыцина о допуске россиян на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова министра спорта Олега Матыцина, который допустил участие россиян в Олимпийских играх без подписания деклараций о нейтралитете. Своим мнением она поделилась с «Чемпионатом».
«Будем вместе с министром спорта надеяться, что россиян допустят до Олимпиады без декларации. Думаю, что ее никто не будет подписывать. Не знаю, кто и где про это говорит. Но, наверное, Матыцин больше знает, поэтому надо ему довериться в первый и последний раз», — сказала Тарасова.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.
В некоторых видах спорта россияне продолжают принимать участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены.