Тарасова отреагировала на слова Матыцина о допуске россиян на ОИ

«Будем вместе с министром спорта надеяться, что россиян допустят до Олимпиады без декларации. Думаю, что ее никто не будет подписывать. Не знаю, кто и где про это говорит. Но, наверное, Матыцин больше знает, поэтому надо ему довериться в первый и последний раз», — сказала Тарасова.