Тренер Горбачевой раскрыла, как изменились их отношения после инцидента

Тренер Федченко о побеге Горбачевой: все ошибаются, сейчас все на своих местах
Тренер Софья Федченко рассказала, что не стала менять подход к работе со сбежавшей фигуристкой Алиной Горбачевой, а их отношения вне катка тоже остались прежними: спортсменка продолжает проживать в съемной квартире вместе с наставницей. Об этом специалист заявила в интервью Sport24.
«Не боюсь ли я нести ответственность за Алину после побега? Все люди ошибаются, и мы с ней не исключение. Мы провели не один очень долгий разговор. Сейчас все на своих местах. Менять подход к тренировкам с Алиной у меня не было нужды. Она очень самостоятельна на занятиях и многое решает сама. У нас в команде мнение спортсмена всегда учитывается, с самого юного возраста», — рассказала Федченко.
Горбачева с девяти лет проживает вместе со своей наставницей в съемной квартире и называет ее «второй мамой». Перед исчезновением Горбачевой Федченко сообщила ей, что она должна переехать к кому-то из родственников. Горбачева не желала менять жизненный уклад, что привело к серьезному конфликту и побегу.
В данный момент фигуристка продолжает жить с наставницей. Мать спортсменки не выразила желания забрать ее к себе после побега.