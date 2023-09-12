Тренер Горбачевой раскрыла, как изменились их отношения после инцидента

«Не боюсь ли я нести ответственность за Алину после побега? Все люди ошибаются, и мы с ней не исключение. Мы провели не один очень долгий разговор. Сейчас все на своих местах. Менять подход к тренировкам с Алиной у меня не было нужды. Она очень самостоятельна на занятиях и многое решает сама. У нас в команде мнение спортсмена всегда учитывается, с самого юного возраста», — рассказала Федченко.