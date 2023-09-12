Авербух оценил распад танцевального дуэта Пасечник/Некрасов

— Это второй сильный удар по нашим танцам. Первый удар — это распад пары Кагановская/Ангелопол. Пара Пасечник/Некрасов — это вторая сильная пара, которая в прошлом сезоне произвела потрясающее впечатление, особенно произвольной программой. На мой взгляд, они были недооценены и могли быть на более высоких позициях. Это очень грустная новость. Это потеря для сборной России, безусловно, это была перспективная пара. Я ждал от них еще большего в этом сезоне, но вот такой удар для нашей сборной. Значит, теперь нужно сосредоточить все внимание на юниорах, — сказал Авербух «Матч ТВ».