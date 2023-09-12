Стал известен новый партнер фигуристки Кагановской

«Максим Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской. Думаю, что это уже можно озвучить. Поздравляю новую пару, но не могу не отметить, что как же жаль Елизавету (одна из лучших партнерш России) и Дарио Чиризано, который приехал в Москву для проб, но сотрудничества так и не случилось», — заявил автор Telegram-каналa.