Стал известен новый партнер фигуристки Кагановской
Российская фигуристка Василиса Кагановская продолжит профессиональную карьеру в паре с Максимом Некрасовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Лапидарность».
До сезона-2023/24 Кагановская выступала в паре с Валерием Ангелополом, а Некрасов — с Елизаветой Пасечник.
«Максим Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской. Думаю, что это уже можно озвучить. Поздравляю новую пару, но не могу не отметить, что как же жаль Елизавету (одна из лучших партнерш России) и Дарио Чиризано, который приехал в Москву для проб, но сотрудничества так и не случилось», — заявил автор Telegram-каналa.
О распаде дуэта Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа. Изначально Ангелопол объявил, что не будет давать никаких комментариев в СМИ по этому поводу. Кагановская рассказала, что Ангелопол требовал взять его на полное обеспечение.
Фигуристы являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при. В марте 2021 года Кагановская и Ангелопол выступили в финале Кубка России среди юниоров, где набрали 171,38 балла, уступив только Диане Дэвис и Глебу Смолкину.