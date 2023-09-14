Тарасова: Милохин поступил с Медведевой ужасно, как не поступают настоящие мужчины

«Да кто его выгонял? Кому он нужен? Кто этот человек для России, чтобы обсуждать его отъезд? Он раздолбай невоспитанный! Я его знаю только по совместным прокатам с Медведевой.



Милохин поступил с ней ужасно, как не поступают настоящие мужчины. Не стоит тратить внимание на то, куда он опять сбежал», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.