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«Первая фотосъемка в таком формате». Евгения Тарасова поделилась кадрами из новой фотосессии

Евгения Тарасова показала снимки из новой фотосессии.

Фигуристка Тарасова поделилась кадрами из чувственной фотосессии
© РИА Новости

«Моя первая фотосъемка в таком формате, я не ожидала, что мне настолько понравится результат.

Фотограф Анастасия Щетинина профи своего дела, спасибо за такую красоту » – написала серебряный призер Олимпиады-2022 в парном катании.

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