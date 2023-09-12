Фигуристка Тарасова поделилась кадрами из чувственной фотосессии

«Первая фотосъемка в таком формате». Евгения Тарасова поделилась кадрами из новой фотосессии
Евгения Тарасова показала снимки из новой фотосессии.
«Моя первая фотосъемка в таком формате, я не ожидала, что мне настолько понравится результат.
Фотограф Анастасия Щетинина профи своего дела, спасибо за такую красоту » – написала серебряный призер Олимпиады-2022 в парном катании.
Соцсети
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«Первая фотосъемка в таком формате». Евгения Тарасова поделилась кадрами из новой фотосессии