Тренер Попова эмоционально отреагировала на распад дуэта Пасечник/Некрасов

«Боже, межсезонье, остановись!!! Я всё могу понять и простить, но Лиза… Невероятная танцорша. Скорее найти партнёра.



Дарику и Валерке тоже как можно быстрее найти партнёрш. Максу с Васильком удачи: быстрее скататься и радовать всех зрителей! Хочется, чтобы все наши молодые талантливые бриллианты сияли на соревнованиях», — написала Попова в соцсетях.