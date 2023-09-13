Жулин о танцах на льду: «Не осталось ни одной целой пары, кроме Степановой – Букина»
Александр Жулин высказался о распадах дуэтов в танцах на льду.
В частности, он прокомментировал новость о том, что совместные выступления прекратили Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.
«Не осталось ни одной целой пары, кроме Степановой – Букина», – сказал заслуженный тренер России Жулин.
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