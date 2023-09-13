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Жулин о танцах на льду: «Не осталось ни одной целой пары, кроме Степановой – Букина»

Александр Жулин высказался о распадах дуэтов в танцах на льду.

Жулин высказался о распадах дуэтов в танцах на льду
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В частности, он прокомментировал новость о том, что совместные выступления прекратили Елизавета Пасечник и Максим Некрасов.

«Не осталось ни одной целой пары, кроме Степановой – Букина», – сказал заслуженный тренер России Жулин.

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