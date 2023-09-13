Костомаров обратился к болельщикам

«Я могу видеть вас, я могу слышать вас, я могу чувствовать вас и я рад, что я сегодня здесь. Спасибо вам огромное за поддержку и любовь», — сказал фигурист во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи в ледовом дворце «Айсберг».