Костомаров обратился к болельщикам
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем в Telegram-канале обратился к болельщикам.
«Я могу видеть вас, я могу слышать вас, я могу чувствовать вас и я рад, что я сегодня здесь. Спасибо вам огромное за поддержку и любовь», — сказал фигурист во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи в ледовом дворце «Айсберг».
Он также поблагодарил близких — жену Оксану Домнину, родителей и брата — и пожелал всем крепкого здоровья.
В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.