Валиева показала зевающую собаку

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию в командном первенстве Камила Валиева опубликовала новое видео в своем Telegram-канале.

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На нем фигуристка предстала перед своими подписчиками вместе со шпицем, который активно зевал на протяжении всего ролика.

«Доброе утро всем и хорошего дня! Я сейчас собираюсь и иду на тренировку! Но план немного поспать мне нравится немного больше», — заявила спортсменка.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.