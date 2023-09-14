Фигуристка-чемпионка высказалась о решении Литвы лишить ее гражданства

«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство», — заявила Дробязко.