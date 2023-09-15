Тренер Тарасова заявила, что власти Литвы публично унижают фигуристку Дробязко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает публичным унижением все действия литовских властей по отношению к фигуристке Маргарите Дробязко. Своим мнением она поделилась с "Матч ТВ".

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"Маргарита поступает абсолютно правильно, что выступает в своей социальной сети с таким заявлением. Какое право они имеют у нее что то отбирать? Что она по их мнению делает не так? Ей и Повиласу Ванагасу предлагают работу. Они успешно эту работу принимают. В чем проблема, и еще раз, на каком основании у нее хотят все отнять? В Литве вообще не развивается фигурное катание. Считаю это публичным унижением со стороны властей Литвы в адрес Маргариты Дробязко. Просто ужасно", — сказала Тарасова.

14 сентября Дробязко в своих соцсетях написала, что не будет пытаться сохранить литовский паспорт ценой предательства России. 28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки. В заявлении отмечается, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Навкой, участвует в ее ледовых шоу, которые "способствуют формированию образа России как великой страны".