Навка запросила у Президентского фонда 58 млн рублей на ледовые шоу

«Серия показов грандиозных ледовых шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» является великолепным примером удачного симбиоза бессмертной классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий.



Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов», – говорится в описании проекта.