Навка запросила у Президентского фонда 58 млн рублей на ледовые шоу

Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей
Татьяна Навка запросила грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей.
Информация о заявке опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
Компания Навки запрашивает деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица».
На реализацию проекта планируется потратить 264 355 000 рублей, из которых 58 371 000 – средства гранта, 205 984 000 – софинансирование.
«Серия показов грандиозных ледовых шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек», «Спящая красавица» является великолепным примером удачного симбиоза бессмертной классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий.
Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов», – говорится в описании проекта.
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