Авербух оценил позицию Дробязко по отношению к России

— Маргарита и Повилас [Ванагас] всю свою постспортивную карьеру сделали благодаря России, выступали больше 12 лет в моих шоу, являются многократными участниками «Ледникового периода». Наша страна очень многое им дала с точки зрения зрителей, заработка. Последние годы они также работают в России с Татьяной Навкой. Считаю, что позиция Дробязко — честная по отношению к той стране, благодаря которой сложилась ее жизнь после спорта.



Даже во время своих выступлений Дробязко и Ванагас всегда тренировались в России под руководством российских тренеров Елены Масленниковой и Елены Анатольевны [Чайковской]. Поэтому позиция Маргариты заслуживает уважения, это достойно по отношению к тем коллегам россиянам, которые работали на ее благо. А их страна в это время только созерцала и, как максимум, выдавала экипировку на Олимпийские игры, — сказал Авербух «Матч ТВ».