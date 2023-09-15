Авербух оценил позицию Дробязко по отношению к России

Авербух: «Россия дала Дробязко и Ванагасу очень многое, а Литва, как максимум, выдавала экипировку на Олимпийские игры»
Хореограф Илья Авербух заявил «Матч ТВ», что считает честной и достойной позицию Маргариты Дробязко по отношению к России на фоне новостей о возможном лишении фигуристки гражданства Литвы.
Ранее Дробязко в соцсетях обратилась к членам комиссии по делам гражданства Литвы. «Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», — написала фигуристка.
— Маргарита и Повилас [Ванагас] всю свою постспортивную карьеру сделали благодаря России, выступали больше 12 лет в моих шоу, являются многократными участниками «Ледникового периода». Наша страна очень многое им дала с точки зрения зрителей, заработка. Последние годы они также работают в России с Татьяной Навкой. Считаю, что позиция Дробязко — честная по отношению к той стране, благодаря которой сложилась ее жизнь после спорта.
Даже во время своих выступлений Дробязко и Ванагас всегда тренировались в России под руководством российских тренеров Елены Масленниковой и Елены Анатольевны [Чайковской]. Поэтому позиция Маргариты заслуживает уважения, это достойно по отношению к тем коллегам россиянам, которые работали на ее благо. А их страна в это время только созерцала и, как максимум, выдавала экипировку на Олимпийские игры, — сказал Авербух «Матч ТВ».
В июне председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите Нильсен в интервью местным СМИ заявила, что процедура аннулирования гражданства Дробязко уже фактически запущена. Причиной такого решения стало участие фигуристки в шоу Татьяны Навки. Офис литовского президента сообщал, что Дробязко выслано приглашение на заседание комиссии по вопросу лишения ее гражданства.
Дробязко и Ванагас, выступая в танцах на льду, становились бронзовыми призерами чемпионата мира и двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы.
Авербух: «Россия дала Дробязко и Ванагасу очень многое, а Литва, как максимум, выдавала экипировку на Олимпийские игры»
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